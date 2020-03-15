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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.
15.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:05
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.
Kaynak: DHA
Etiketler : İbrahim Kalın, Güncel
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