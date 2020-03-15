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Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen Çığ alanında 3 gündür arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları Ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı.
15.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:23
Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen Çığ alanında 3 gündür arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları Ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bahçesaray, İtfaiye, AFAD, Van, Güncel
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