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Bakan Koca: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

15.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:32
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Bakan Koca: Umre 'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya 'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Konya, Umre, Güncel

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