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Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edildi.

15.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:38
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Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek  Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Rusya, Güncel

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