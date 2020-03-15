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Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0'lık skorla sona erdi.

15.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:58
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0'lık skorla sona erdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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