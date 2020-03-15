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FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

15.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:04
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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