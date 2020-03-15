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FLAŞ

Ankara Valiliği: Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

15.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:27
FLAŞ

Ankara Valiliği: Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara Valiliği, Güncel

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