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Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.
16.03.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:35
Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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