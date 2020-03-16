flaş
AYM: Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir.
16.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:46
AYM: Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30/3/2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır.
Kaynak: DHA
Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı