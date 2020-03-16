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Adalet Bakanı Gül: Haftasonu noterlik hizmetleri yeni bir talimata kadar ertelendi.

16.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:19
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Adalet Bakanı Gül: Haftasonu noterlik hizmetleri yeni bir talimata kadar ertelendi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Güncel

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