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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni tip Coronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale geldi.

16.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:48
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni tip Coronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale geldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

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