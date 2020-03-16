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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

16.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:56
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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları,  her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

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