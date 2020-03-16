FLAŞ
Sağlık Bakanı Koca: Bugünler böyle sürüp gitmeyecek.
16.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:07
Sağlık Bakanı Koca: Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz. Biz genel tabloya kıyasla şanlı durumdayız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız.
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi