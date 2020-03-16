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Sağlık Bakanı Koca: Bugünler böyle sürüp gitmeyecek.

16.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:07
FLAŞ

Sağlık Bakanı Koca: Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek normal hayatlarımıza döneceğiz. Biz genel tabloya kıyasla şanlı durumdayız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız.


Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

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