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Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni vakalar var. Ama şu an test aşamasında.
16.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:13
Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni vakalar var. Ama şu an test aşamasında. Bu akşam rakamı açıklamış olacağım.
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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