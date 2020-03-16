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Bakan Koca: Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.
16.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:14
Bakan Koca: Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye 'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.
Kaynak: DHA
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