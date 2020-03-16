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İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19'u gözaltına alındı.
16.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:28
İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildi, 19'u gözaltına alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
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