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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili...
16.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:36
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Koronavirüs, Çarşamba, Güncel
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