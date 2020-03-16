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Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu.
16.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:50
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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