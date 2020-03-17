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İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu.
17.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:43
İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir.
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, TEM Otoyolu, Ağrı, Güncel
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