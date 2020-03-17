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Bakan Gül: Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır.

17.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:11
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Bakan Gül: Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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