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Bahçeli: Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.
17.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
Bahçeli: Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.
Kaynak: DHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel
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