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Bahçeli: Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.

17.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
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Bahçeli: Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güncel

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