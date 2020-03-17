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Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.
17.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:32
Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Futbol Federasyonu, Avrupa, Futbol, Norveç, Spor
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