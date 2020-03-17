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Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

17.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:32
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Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Futbol Federasyonu, Avrupa, Futbol, Norveç, Spor

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