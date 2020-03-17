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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
17.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:23
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: DHA
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