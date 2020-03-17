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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik.
17.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk.
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
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