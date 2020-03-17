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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21: 14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:25
AFAD verilerine göre, Muğla 'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21: 14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: DHA
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