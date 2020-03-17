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İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı.

17.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:57
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheli tespit edildi, 24'ü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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