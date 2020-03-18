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Libya'da Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
18.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:40
Libya 'da Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Halife Hafter, Koronavirüs, Libya, Güncel
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