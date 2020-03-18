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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır.
18.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır.
Kaynak: DHA
Etiketler : Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Güncel
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