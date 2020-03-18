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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli'nden Yunanistan ile Bulgaristan'a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00'dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

18.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:35
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli'nden Yunanistan ile  Bulgaristan'a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00'dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Edirne, Güncel

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