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FLAŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"

19.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:57
FLAŞ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Futbol , Basketbol , Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Spor

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