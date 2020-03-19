Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Futbol , Basketbol , Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"

Kaynak: DHA