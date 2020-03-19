Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››flaş - Güncel

flaş

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
flaş

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri,  geçici süreliğine faaliyetlerine  ara verdi. Tedbir kararına uymayan işyeri işletmecilerine  TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Loading