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İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.
19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işyeri işletmecilerine TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel