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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve Cuma namazı için sala da okunmayacağını bildirdi.

19.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:18
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Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve Cuma namazı için sala da okunmayacağını bildirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

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