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İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında.

19.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:02
FLAŞ

İçişleri Bakanı Soylu: 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs 'a transfer olacak şahıs Türkiye 'de karantina altında.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Süleyman Soylu, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

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