İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA