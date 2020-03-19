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İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

19.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:36
FLAŞ

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Turan, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

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