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FLAŞ

MSB: Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.

20.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:55
FLAŞ

MSB: Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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