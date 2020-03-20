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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

20.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:39
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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