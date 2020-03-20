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YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.

20.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:15
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YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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