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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı;

20.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:20
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk.


Kaynak: DHA

Etiketler : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel

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