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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart...

20.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:41
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17: 00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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