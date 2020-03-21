Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede bulunması için gece gündüz çalışıyoruz.

Kaynak: DHA