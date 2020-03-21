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Sağlık Bakanlığı: Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
21.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Sağlık Bakanlığı: Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel