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FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24: 00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

21.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:05
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı:  Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24: 00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

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