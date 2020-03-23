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Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

23.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:58

Galatasaray , ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TERİM'İN 3 YARDIMCISININ DA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı. Davala ve Şaş'ın ardından Terim'in bir diğer yardımcısı Levent Şahin'in korona virüs testi negatif çıktı.

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Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın testleri negatif çıktı

Kaynak: DHA

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Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Etiketler : Galatasaray, Ümit Davala, Hasan Şaş, Spor

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Yorumlar (1)
BUNAK:ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN FUTBOL, KEYFİMİZ GELSİN LOO
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