Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.
23.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:58
Galatasaray , ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TERİM'İN 3 YARDIMCISININ DA TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı. Davala ve Şaş'ın ardından Terim'in bir diğer yardımcısı Levent Şahin'in korona virüs testi negatif çıktı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Etiketler : Galatasaray, Ümit Davala, Hasan Şaş, Spor