Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın testleri negatif çıktı

Galatasaray , ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TERİM'İN 3 YARDIMCISININ DA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı. Davala ve Şaş'ın ardından Terim'in bir diğer yardımcısı Levent Şahin'in korona virüs testi negatif çıktı.

Kaynak: DHA

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