İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderilen ek genelgeye göre; küçük, büyük tüm marketler en fazla 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek.

Kaynak: DHA