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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
24.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:37
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel