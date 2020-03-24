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Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan görüntülerde kendisini polis olarak tanıtan ve sokağa çıkan yaşlı adama tepki çeken ifadeler kullanan şahsın yakalandığını duyurdu.

24.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:56

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan ve kamuoyunun vidanını derinden etkileyen konuyla ilgili harekete geçti. Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada yayılan görüntüde; kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Videoyu çeken kişinin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Bakan Soylu'nun dahi tepkisini çekti.

İHSAN AMCA İLE BAKAN SOYLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili tepki gösterdi. İletişim Başkanı Altun "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Etiketler : Ankara, Güncel

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