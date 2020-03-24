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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.
24.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:06
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs ile ilgili asgari ücret açıklaması: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz."
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Kaynak: DHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel