Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

Kaynak: DHA