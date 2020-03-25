FLAŞ
Bakan Selçuk: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı.
25.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:34
Bakan Selçuk: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Selçuk, Güncel